Rivelati i sintomi mattutini che potrebbero segnalare il diabete

Tra i sintomi distintivi del diabete si distinguono la grande e costante sete e la minzione frequente.

Pertanto, se una persona, dopo essersi svegliata, avverte regolarmente secchezza in bocca e nella gola ed ha bisogno di recarsi urgentemente in bagno, allora dovrebbe monitorare il livello di glucosio nel sangue, afferma l'esperto citato dal tabloid.

Bisognerebbe non trascurare la voglia di alzarsi nel cuore della notte per placare la sete. In presenza di questi sintomi, lo specialista consiglia di analizzare se sono combinati con altri sintomi del diabete, come affaticamento, sonnolenza, visione offuscata, piccole ferite che guariscono lentamente, nonché infezioni fungine e foruncoli. Se ci sono molte di queste manifestazioni, allora è meglio recarsi da uno specialista e sottoporsi ad esami approfonditi.

