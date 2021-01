Scoperta Super Terra attorno alla stella più antica della Via Lattea

Gli astronomi hanno scoperto una nuova Super Terra, ovvero un pianeta con una massa superiore a quella della Terra. L'esopianeta in questione è TOI-561b, che si configura come pianeta roccioso, costituito principalmente da rocce o metalli silicati.

TOI-561b si trova in un sistema stellare che, secondo gli astrofisici, ha quasi il doppio del nostro sistema solare dal momento che si è formato dieci miliardi di anni fa, solo pochi miliardi di anni dopo la comparsa della Via Lattea, la galassia in cui ci troviamo.

Gli esperti ritengono che le probabilità di vita sui sistemi planetari più vecchi del nostro siano molto più alte, ma il suddetto pianeta non è adatto alla vita, dal momento che si trova troppo vicino alla sua stella madre e la temperatura superficiale stimata è nell'ordine dei 700 °C, 200°C circa in più di Venere, il pianeta del sistema solare più caldo.

A queste condizioni, ovviamente, non può esserci sulla superficie del pianeta acqua liquida, condizione essenziale per la vita.

Secondo la rivista Axios, la scoperta del nuovo esopianeta roccioso è stata rivelata durante durante la riunione annuale dell'American Astronomical Society.

"Esistiamo (come pianeta Terra - ndr) da soli cinque miliardi di anni, immagina quali eventi potrebbero accadere sulla superficie di un pianeta terrestre che esiste da 10 miliardi di anni. Mi piacerebbe davvero scoprire tutto", ha detto l'astrofisica Lauren Weiss dell'Università delle Hawaii."

TOI-561b ha una massa superiore di 2-3 volte a quella della Terra. E' talmente vicino alla sua stella che impiega mezza giornata terrestre per completare una rivoluzione completa.