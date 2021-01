Samantha Cristoforetti tornerà sulla Stazione Spaziale nel 2022

Samantha Cristoforetti si appresterebbe a tornare sulla Stazione spaziale internazionale nel 2022. Sarebbe la seconda volta per l'astronauta italiana e un record assoluto per una donna del nostro Paese.

C’è più che una speranza che l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti possa tornare sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) già nel 2022. A dirlo è il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, durante un incontro con la stampa, lo riporta RaiNews.

Saccoccia si è riferito al ritorno di “AstroSamantha” sulla Stazione spaziale internazionale commentando le domande sulla conferenza ministeriale dell’Agenzia spaziale europea del 2019 a Siviglia.

In quella occasione si era parlato della programmazione di una bando di reclutamento di nuovi astronauti da far entrare nel corpo il prima possibile come riserva.

Saccoccia ha infatti affermato che nella riserva che l’Esa intende costituire nei prossimi anni potrebbero entrarne a far parte anche italiani o italiane.

Gli italiani sulla Luna con Artemis

L’Italia al momento può contare su quattro astronauti che sono Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Roberto Vittori.

Per ora, afferma il presidente dell’Asi, è presto per dire se un italiano sarà su una delle missioni Artemis che nella seconda metà del decennio raggiungeranno il nostro satellite naturale.

Vero è, ha spiegato Saccoccia, che l’Italia è uno dei primi firmatari dell’accordo Artemis, ma si tratta di una missione internazionale che coinvolge l’Esa e molte altre agenzie spaziali, tra cui Roscosmos per la Russia, Jaxa per il Giappone ed anche l’Agenzia spaziale canadese.

L’Italia, tuttavia, ha trovato spazio sulla Iss grazie agli accordi bilaterali con gli USA e attraverso l’Esa, plausibile quindi che lo schema possa consentire di avere spazio per gli astronauti italiani anche in vista di un atterraggio sulla Luna o in orbita.