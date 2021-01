Definiti i sintomi inaspettati che potrebbero precedere l'infarto

Secondo il professore dell'università di Lancaster Adam Taylor, la placca dentale, che sembra una pellicola adesiva, dovrebbe suscitare preoccupazione. Il fatto è che al suo interno si sviluppano attivamente batteri "cattivi", che possono entrare nel flusso sanguigno, causare infiammazioni ai vasi sanguigni e provocare un infarto.

Anche il sapore aspro in bocca dovrebbe allertare. Non meno pericoloso è il dolore alla mascella, che molti descrivono come un forte mal di denti. Taylor ha sottolineato che anche questo potrebbe essere un sintomo di un imminente attacco cardiaco.

In precedenza si è saputo che le persone con una differenza di pressione sanguigna nel braccio sinistro e destro hanno maggiori probabilità di patire un ictus o un infarto, così come il colore della lingua potrebbe indicare un imminente attacco cardiaco.

L'infarto è una grave condizione patologica causata da una mancanza di afflusso di sangue al muscolo cardiaco (a seguito di un blocco dovuto ad un trombo e/o spasmo, solitamente nell'area di una placca aterosclerotica di un'arteria che alimenta il cuore), che provoca lo sviluppo di un'ischemia e necrosi (morte) di una porzione di questo muscolo.