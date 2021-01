Le nonne cruciali per l'evoluzione, affermano gli studi

Le nonne hanno contribuito a sostenere l'evoluzione umana, dice uno studio condotto da specialisti dell'Università dello Utah e di Sydney. Secondo i risultati, grazie a loro la nostra specie ha sviluppato maggiori capacità sociali e vite più lunghe.

"La nonna è stato il primo passo per diventare Chi siamo", afferma l'autrice principale dello studio, l'antropologa Kristen Hawkes. Nel 1997, Hawkes ha deciso di rispondere a un problema che ha ossessionato gli antropologi per decenni: perché si verifica la menopausa.

A differenza dei primati, le donne umane raggiungono una fase della vita in cui il loro ciclo mestruale si ferma e non possono più concepire. Per spiegarlo, l'antropologo ha proposto "l’ipotesi della nonna", una teoria che spiega la menopausa attraverso il valore evolutivo che le nonne hanno avuto nel tempo.

Come ha detto, le nonne hanno contribuito a sviluppare "una vasta gamma di competenze sociali che sono la base per "l’evoluzione di altri tratti tipicamente umani, tra cui l’accoppiamento con i partner, cervelli più grandi, imparare nuove competenze, e la nostra tendenza per la cooperazione."

Al fine di testare la sua ipotesi, Hawkes ha condotto uno studio attraverso simulazioni al computer per fornire prove matematiche per verificarlo o confutarlo.

Il team, composto da Hawkes insieme al biologo matematico Peter Kim (Università di Sydney) e all'antropologo Jamez Cozworth (Università dello Utah), ha simulato cosa accadrebbe con l'aspettativa di vita di un'ipotetica specie di primati se le femmine avessero la menopausa e le nonne esistessero come parte della struttura sociale, riassume la rivista Smithsonian.

Nella simulazione, l'1% della popolazione di primati femminili è stato programmato per avere una predisposizione genetica di aspettativa di vita più lunga e menopausa. Dopo 60.000 anni di evoluzione, questa ipotetica specie di primati ha sviluppato la capacità di vivere decenni dopo la loro età fertile, tra 60 e 70 anni, con il 43% delle femmine che sono Nonne. Questo supera di oltre 20 anni, in alcuni casi, l'aspettativa di vita delle femmine di scimpanzé — tra 35 e 45 anni—, che di solito muoiono dopo la loro età fertile.

Quindi, più Nonne c'erano, più possibilità che i bambini nati sarebbero rimasti sani e ben curati. Allo stesso tempo, mentre i geni della longevità vengono trasmessi, nel corso dei decenni le persone stavano aumentando l'aspettativa di vita.

Ma perché la menopausa? Come spiega Hawkes, se le donne non avessero la menopausa continuerebbero ad essere madri, piuttosto che occupare il ruolo di nonna, quindi non ci sarebbe quella cura extra che il posto fornisce.

Anche se la teoria non è definitiva, è chiarito nello studio, la ricerca serve come nuova prova matematica che gli dà maggiore sostentamento scientifico. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B.