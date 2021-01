Medico messicano resta paralizzato dopo vaccino Pfizer, famiglia chiede ulteriori studi sui vaccini

Il ministero della Salute messicano ha dichiarato di aver avviato delle indagini sull'accaduto, affermando che a Perez è stata diagnosticata un'encefalomielite (infiammazione del cervello e del midollo spinale). Prima dell'inoculazione, Perez ha manifestato una reazione allergica agli antibiotici chiamati trimetoprim e sulfametossazolo che possono causare reazioni avverse gravi simili.

"Non stiamo insistendo sul fatto che sia stato causato dal vaccino. Tuttavia, è necessario chiarire se ci sia un collegamento con il vaccino. Non stiamo sostenendo che sia stato la causa. Dovrebbe essere condotta una ricerca per confermarlo", ha dichiarato Palestino.

Il cognato di Perez ha sottolineato che i parenti del medico avevano deciso di attirare l'attenzione dei media sull'accaduto non per scoraggiare le persone dalla vaccinazione, ma per assicurarsi che Perez si sarebbe ripresa e che questo caso fosse stato studiato per prevenire ulteriori casi simili.

"L'obiettivo principale è prendersi cura della salute di mia cognata, per assicurarsi che non abbia complicazioni. Trattandosi di un nuovo caso, nessuno è in grado di determinarne la natura. Ecco perché è necessario per diffondere informazioni", ha detto Palestino, aggiungendo che i parenti di Perez non sostengono il movimento no-vax e non hanno "alcun interesse politico o economico" a far pubblicità intorno al caso.

Il 30 dicembre Perez è rimasta paralizzata diverse ore dopo aver ricevuto una dose del vaccino anti COVID-19 sviluppato dalla Pfizer-BioNTech.

All'inizio di quel mese, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno riferito di quattro casi di paralisi facciale parziale sperimentati su persone vaccinate con il vaccino Pfizer.

In precedenza è stato dichiarato che un'infermiera è morta dopo l'inoculazione del vaccino anti-coronavirus.