Youtuber costruisce il più piccolo Nintendo 64 al mondo - Video

"Ho adempiuto al mio destino di creare il più piccolo N64 portatile al mondo", ha commentato lo youtuber, che ha condiviso con i suoi fan l'intero processo di trasformazione.

Per prima cosa, ha smontato la console originale per ottenerne la scheda madre. Quindi ha rimosso tutte le parti non essenziali del componente in modo da potersi adattare a una custodia portatile stampata in 3D. Infine, ha integrato il dispositivo con uno schermo da 3,5 pollici, un altoparlante, una batteria e alcuni pulsanti presi da un Nintendo Switch.

Da notare che non si tratta di un emulatore, ma di una console completa che utilizza le classiche cartucce Nintendo, le quali si collegano al dispositivo tramite uno slot posto sul retro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gman (@gman_modz)

Lo stesso GmanModz ha ammesso che questo non è il suo lavoro migliore, che ha solo un'ora e mezza di autonomia - sebbene abbia un caricabatterie da 12V, quindi può essere caricato mentre si gioca - e non è comodo da tenere in mano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gman (@gman_modz)

"Ma hey, mi entra in tasca. E il tuo N64?", ha chiesto ai suoi fan.