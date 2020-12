Ricercatori scoprono 12 nuove specie in habitat di acque profonde dopo studi su Atlantico - Foto

Nel concludere il loro studio durato anni, i ricercatori hanno recentemente annunciato che il loro progetto ha portato alla scoperta di 12 specie dell'habitat delle acque profonde che non erano precedentemente note agli scienziati, compresi nuovi tipi di coralli.

I ricercatori hanno notato che tra le numerose nuove scoperte c'era il corallo noto come Epizoanthus martinsae, il quale prospera a più di 121 metri sotto la superficie dell'oceano.

Nelle acque dell'Atlantico sono stati trovati anche due muschi noti come Microporella funbio, scoperti vicino a un vulcano sottomarino di fango lungo la costa spagnola, e Antropora gemarita. I ricercatori hanno spiegato che Antropora gemarita si nutre di particelle di plancton sospese nell'acqua.

Il team di ricercatori ha anche trovato fino a 35 specie in parti dell'Oceano Atlantico dove si pensava non esistesse nulla.

Courtesy of Marine and Freshwater Research Institute/ATLAS Project La fauna marina

"Abbiamo trovato intere comunità formate da spugne o coralli oceanici profondi che formano comunità delle profondità marine", ha detto alla BBC Murray Roberts, che ha guidato il progetto ATLAS. "Sostengono la vita. Quindi i pesci molto importanti usano questi luoghi come terreno di riproduzione".

"Se queste comunità vengono danneggiate per colpa dell'uomo, quei pesci non hanno un posto dove deporre le uova e la funzione di quegli interi ecosistemi andrà persa per le generazioni future".

"È come capire che la foresta pluviale è un luogo importante per la biodiversità sulla terraferma; lo stesso vale per il mare profondo: ci sono luoghi importanti che devono essere protetti e, soprattutto, sono tutti collegati", ha aggiunto il professore dell'Università di Edimburgo.

Courtesy of the University of Edinburgh/ATLAS Project Coralli neri

Inoltre, lo studio ha anche trovato ulteriori prove che i gas serra stanno contribuendo all'aumento delle temperature e che di conseguenza stanno rallentando le correnti e aumentando l'acidità dell'oceano a scapito delle delicate barriere coralline. I ricercatori hanno stimato che circa il 50% degli habitat corallini di acqua fredda sono a rischio a causa del riscaldamento globale.

In una dichiarazione alla Australian Broadcasting Corporation, Roberts ha affermato che "gli scheletri dei coralli stanno diventando più porosi poiché l'acqua di mare leggermente acida corrode e danneggia il loro scheletro".

Courtesy of IFREMER/ATLAS Project Coralli e stelle marine

Durante la mappatura delle correnti oceaniche, i ricercatori hanno anche scoperto un campo di prese d'aria idrotermali nelle Azzorre, una regione autonoma del Portogallo. Le sorgenti calde lungo il fondo dell'oceano sono note per supportare la vita marina come i granchi yeti e i gasteropodi dai piedi squamosi, così come i vermi tubolari e diversi mitili.

Poiché le immersioni in acque profonde non erano un'opzione per lo studio, i ricercatori si sono basati in gran parte sull'uso di robot sottomarini in grado di recuperare vari campioni. Lo studio pluriennale ha finora portato alla pubblicazione di 113 documenti di ricerca sottoposti a revisione paritaria, secondo Science Alert, che ha anche riferito che sono previsti 98 studi aggiuntivi.

I ricercatori intendono lanciare un nuovo studio per intraprendere un esame più approfondito delle acque dell'Atlantico meridionale, che durerà almeno fino al 2023.