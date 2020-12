I canguri comunicano con gli umani come i cani, affermano gli studi

Uno studio dell'Università di Sydney e dell'Università di Roehampton a Londra indica che i canguri hanno la capacità di comunicare intenzionalmente con gli esseri umani, proprio come fanno i cani.

I ricercatori dell'Università di Sydney e dell'Università di Roehampton a Londra hanno scoperto che i canguri hanno sorprendenti capacità cognitive quando si tratta di comunicare con gli esseri umani, simili a quelli dei cani, anche se sono animali non addomesticati.

I risultati, pubblicati sulla rivista Biology Letters, vanno oltre e suggeriscono che, come i canguri, altri animali marsupiali— una sottocategoria all'interno dei mammiferi che include canguri, koala e talpe, tra molte altre specie-possono allo stesso modo avere la capacità di comunicare intenzionalmente con gli esseri umani.

Come sono state fatte le indagini?

La ricerca è stata condotta con 11 canguri in cattività (non addomesticati), che sono stati esposti a quello che gli scienziati hanno definito un "compito irrisolvibile": una scatola con cibo che non potevano aprire, al fine di osservare la reazione degli animali.

Di fronte a questa situazione, gli animali hanno iniziato a fissare i ricercatori quando non sono riusciti ad aprire la scatola da soli, ha riferito il The Guardian. La maggior parte dei canguri, invece di arrendersi, si è sforzato di chiedere aiuto, guardando la scatola e il ricercatore più e più volte, in un gesto di richiesta di supporto, ha spiegato la dottoressa Alexandra Green, co-autrice dello studio.

"Mi stavano fissando in faccia, come un cane o un gatto, come se chiedessero aiuto", ha detto a Reuters Alan McElligott, ricercatore di comportamento animale presso l'Università di Hong Kong e autore principale dello studio. "Interpretiamo questo come una forma deliberata di comunicazione, una richiesta di aiuto. Non ci si aspetta che le specie selvatiche si comportino come quei soggetti, ed è per questo che è sorprendente", ha aggiunto.

La ricerca si è basata su studi precedenti con cavalli, cani e capre che hanno avuto risultati simili. Mentre erano solo 11 canguri (anche se di specie diverse), McElligott e Green hanno sostenuto che la ricerca è un chiaro segno che le capacità di comunicazione degli animali non addomesticati sono stati sottovalutati dagli esseri umani.