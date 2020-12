Putin si esprime a favore dello sviluppo in Russia di autobus ad idrogeno entro il 2023

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al governo di cercare di sviluppare un autobus rispettoso dell'ambiente e del clima alimentato ad idrogeno entro il 2023 così come nel lungo periodo di convertire con lo stesso carburante il trasporto ferroviario.

"Vi chiedo di tenere a mente i nostri piani...sull'uso del carburante per motori a gas. È imperativo fare il passo successivo e sviluppare un autobus per il trasporto pubblico con alimentazione ad idrogeno entro il 2023: i mezzi verdi usano un motore elettrico, ma abbiamo bisogno anche dell'idrogeno", ha detto Putin in un incontro con il primo ministro russo Mikhail Mishustin.

Sottolineando la necessità della Russia di sviluppare più tecnologie di trasporto verdi, il presidente ha affermato che il passo successivo dopo un autobus alimentato a idrogeno deve essere quello di sviluppare un treno con la stessa tecnologia.

"Tenendo conto delle esigenze di difesa ambientale e delle richieste di trasporto urbano, specialmente nelle grandi città dove molti veicoli funzionano con gasolio, su cui sappiamo come sia dannoso per l'ambiente ed emetta gas che creano una cattiva qualità dell'aria nelle grandi città, il trasporto urbano alimentato dal gas, e soprattutto dall'idrogeno, è molto richiesto", ha detto Putin.

A settembre, la società di consulenza KPMG ha inserito la Russia tra i 25 Paesi le cui economie e infrastrutture sono pronte per un lancio su larga scala del trasporto verde. Ad ottobre Mishustin ha approvato una road map per lo sviluppo dell'industria dell'idrogeno in Russia che, tra le altre cose, prevede finanziamenti e misure a sostegno del nuovo settore fino al 2024.