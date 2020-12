Creato un sole artificiale di 100 milioni di gradi in Corea del Sud, è record

Gli scienziati sudcoreani sono riusciti a battere un record accendendo e tenendo stabile per 20 secondi una replica in miniatura del Sole.

Questa è una vera pietra miliare per la scienza, dal momento che tenere sotto controllo un corpo di oltre 100 milioni di gradi Celsius è un risultato difficile da raggiungere, tanto che in precedenza era stato possibile farlo solo per 9 secondi.

Nel corso dell'esperimento gli scienziati hanno separato gli ioni dagli elettroni dell'idrogeno per formare un plasma di ioni caldi. Era presente anche un altro elemento strutturale del Sole, l'elio, sebbene in questo esperimento sia stato utilizzato nel sistema di raffreddamento.

Questo traguardo è stato raggiunto nell'ambito del progetto KSTAR, o Tokamak Superconductor Advanced Research per il suo acronimo in inglese; Tokamak è l'acronimo russo per camera toroidale con bobine magnetiche. Sebbene il record in questione sia stato stabilito nella città sudcoreana di Daejeon, questo tipo di struttura è stata infatti realizzata per la prima volta in Unione Sovietica.

Nelle occasioni precedenti era stato possibile mantenere stabile la scossa di assestamento del Sole per soli 1,5 secondi nel 2018 e per 8 nel 2019. Sebbene raddoppiare il tempo sia un miglioramento sostanziale, gli scienziati sperano di raggiungere i 300 secondi entro il 2025, riporta Nuclear Engineering International.

L'esperimento ha avuto luogo il 26 novembre, ma i suoi risultati non sono stati pubblicati solo a fine dicembre.