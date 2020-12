Scoppia epidemia di super gonorrea a causa dell'eccessivo di antibiotici durante la pandemia

Ora in Europa il Regno Unito è il paese con il più alto tasso di gonorrea in Europa e probabilmente avrà più di 420.000 nuovi casi ogni anno entro il 2030. Allo stesso tempo negli ospedali di tutto il mondo è stato riscontrato un uso eccessivo di farmaci non necessari per trattare il Covid-19.

Il portavoce dell'OMS ha detto al Sun come questo e la mancanza di servizi per le malattie sessualmente trasmissibili al momento dell'epidemia potrebbero anche portare a un'epidemia di super gonorrea.

Cos'è la gonorrea e perché è pericolosa

La gonorrea è una comune infezione batterica a trasmissione sessuale che spesso non causa sintomi. Se non trattata, può causare problemi di salute riproduttiva, tra cui malattie infiammatorie pelviche e infertilità nelle donne.

Le malattie sessualmente trasmissibili batteriche sono curabili, ma recentemente c'è stata una carenza nella fornitura globale di benzilpenicillina benzatina, un antibiotico usato per trattare diverse infezioni batteriche, compresa la sifilide. La carenza è stata attribuita a cicli di produzione rigidi e quantità minime di ordine, secondo uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista PLOS.

La gonorrea resistente ai farmaci, o super gonorrea, è stata segnalata per la prima volta nel 2018 da un uomo britannico che aveva contratto la malattia durante una visita nel sud-est asiatico. È stato il primo caso segnalato di gonorrea resistente sia all'azitromicina che al ceftriaxone somministrati in combinazione.

Una super gonorrea non trattata può portare a un incremento di cinque volte della trasmissione di casi di HIV, riporta il Sun.