Fertilità maschile: un'altra vittima del coronavirus?

I ricercatori della Nizhny Novgorod State University e della Saint Petersburg State Medical Pediatric University, insieme ai colleghi della On Clinic Almati in Kazakistan, hanno analizzato gli spermogrammi di 62 uomini prelevati a febbraio e marzo, prima dell'inizio della pandemia. Tutti i partecipanti sono risultati negativi al COVID-19.

Ad agosto e settembre hanno diviso i volontari in due gruppi: mentre i 30 uomini del primo gruppo non erano stati infettati dal coronavirus, il resto dei partecipanti ne aveva prodotto gli anticorpi. Tra questi ultimi, 12 hanno avuto l'infezione senza sintomi, 17 hanno presentato sintomi lievi e 3 sono stati ricoverati in ospedale.

I ricercatori hanno quindi riesaminato gli spermogrammi dei volontari e hanno concluso che la quantità e la motilità dello sperma negli uomini con il coronavirus sono diminuite in media da 1,5 a 2 volte. I volontari che hanno sofferto di coronavirus in forma grave non avevano più sperma nel loro seme, una condizione chiamata azoospermia.

"I risultati dimostrano la comparsa di problemi di fertilità negli uomini anche tra coloro che hanno contratto una forma asintomatica del coronavirus", hanno affermato gli autori dello studio.

I ricercatori hanno sottolineato che "sarebbe conveniente effettuare più studi in questo settore" e che non è ancora noto se i partecipanti colpiti saranno in grado di riacquistare la fertilità.

Anche uno studio israeliano reso noto a ottobre ha dimostrato che il COVID-19 è in grado di danneggiare lo sperma. Va notato che gli uomini sono infettati dal coronavirus più frequentemente delle donne e questo è il motivo.