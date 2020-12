Danimarca: la morte dell'industria del visone nazionale è una "buona notizia" per la natura

Sebbene sia stato uno shock non da poco per l'economia nazionale, il brusco e drammatico stop dell'industria dei visoni leader nel mondo significa che la Danimarca sarà all'altezza dei severi requisiti ambientali dell'UE, eliminando 4.000 tonnellate di emissioni di ammoniaca ogni anno.

La morte dell'industria dei visoni danese a seguito di un abbattimento di massa per frenare la diffusione di un coronavirus mutato è stata un chiaro vantaggio per la natura e l'ambiente, hanno affermato i ricercatori danesi.

Con la sospensione dell'allevamento dei visoni, le emissioni di quasi 4mila tonnellate di ammoniaca derivanti dalle feci degli animali scompariranno ogni anno, hanno sottolineato i ricercatori.

"L'allevamento del visone è stato uno dei principali rami di produzione dell'agricoltura danese. Rappresentavano tra il cinque e il dieci per cento delle emissioni totali di ammoniaca in Danimarca. Quindi una gran parte sta scomparendo", Ole-Kenneth Nielsen, consulente principale dell'Università di Aarhus e responsabile del progetto per gli inventari delle emissioni danesi, ha detto alla Radio Danese.

"Ci sono davvero, davvero molti animali e quindi anche una quantità davvero grande di letame. Questo è il motivo per cui ha contribuito in modo così significativo alla riduzione complessiva", ha spiegato Ole-Kenneth Nielsen.

Il cambiamento nei modelli di emissione andrà principalmente a beneficio della contea di Jutland, un'area precedentemente famosa per le sue brughiere. L'alto contenuto di ammoniaca nell'aria ostacolava la crescita di muschi e licheni.

"Non ci sono muschi e licheni qui, che in realtà appartengono alla brughiera, e che sarebbero qui se non ci fosse stato troppo azoto nell'aria", ha detto il ricercatore e consulente senior del Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Aarhus Jesper Bak alla Radio Danese. Ha definito la situazione attuale "profondamente grave" per gli allevatori di visoni, sia finanziariamente che psicologicamente, ma ha sottolineato i benefici ambientali.

Le limitate emissioni di ammoniaca sono state accolte con favore da Maria Reumert Gjerding, presidente della Società danese per la conservazione della natura.

"Molti degli allevamenti di visoni erano situati nelle brughiere dello Jutland, che non possono tollerare tutto questo inquinamento, quindi è stato a lungo un grosso problema per la natura danese", ha detto Maria Reumert Gjerding. "Molte persone sono in difficoltà e hanno perso molto. Ma dal punto di vista della natura, questa è una buona notizia", ​​ha detto Gjerding.

Una strategia per limitare le emissioni di ammoniaca legate ai visoni era in atto molto prima che iniziasse la pandemia del coronavirus. Ha comportato l'acquisto di alcune delle fattorie di visoni che erano troppo vicine alle lande vulnerabili dello Jutland. I riacquisti, tuttavia, non sono più necessari poiché gli allevamenti di visoni danesi sono stati privati di oltre 15 milioni di visoni per paura di un coronavirus mutato potesse interferire con il processo di vaccinazione.

Un addio all'industria dei visoni significa anche che la Danimarca può ora soddisfare i requisiti della cosiddetta direttiva NEC dell'UE, secondo la quale i paesi devono limitare le emissioni di ammoniaca dall'agricoltura del 24% rispetto al 2005.

"Con la sfortunata situazione che abbiamo con il visone, nel 2021 avremo rispettato la direttiva UE NEC", ha detto alla radio danese Niels Peter Nørring, direttore del clima in agricoltura e alimentazione.

Durante il grande abbattimento dei visoni, milioni di animali sono stati uccisi nel giro di diverse settimane. Non solo è stato devastante per gli allevatori, ma il processo è stato turbato da incidenti imprevisti come carcasse di visone che sono riemerse dalle fosse con il governo ha deciso di riesumarle e incenerirle per motivi di sicurezza.

Sebbene molti Paesi con allevamenti di visoni hanno ordinato abbattimenti sanitari, nessuno di loro ha seguito il percorso danese dell'abbattimento a tappeto. Prima dell'abbattimento, la Danimarca era il più grande produttore di pellicce di visone con il 29% del mercato mondiale per un importo di 5,2 miliardi di DKK (circa 700 milioni di euro) nel 2019.