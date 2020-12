In Russia è stato creato un sistema di supporto psicologico per adolescenti su Internet

L'influenza di Internet e dei social network sul comportamento degli adolescenti è stata studiata dagli scienziati dell'Università statale di psicologia e pedagogica di Mosca (MSUPE). Secondo gli autori, i dati ottenuti aiuteranno a organizzare un sistema per il monitoraggio e la prevenzione dei comportamenti problematici su Internet.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sull'International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education.

Secondo gli scienziati dell'Università statale di psicologia e istruzione di Mosca, il numero di persone che utilizzano Internet e i social network è in costante crescita. Nel 2019, il 57% della popolazione mondiale utilizzava Internet e il 45% i social network. L'anno scorso, in media, le persone hanno trascorso 2 ore e 16 minuti sui social media ogni giorno. In regime di pandemia, questo numero è aumentato considerevolmente.

Gli adolescenti e i giovani sono gli utenti Internet più attivi, hanno osservato gli scienziati dell'Università MSUPE. Il nuovo progetto di ricerca degli specialisti universitari è dedicato allo studio dei rischi psicologici che si possono incontrare nei social network e allo sviluppo di modalità per prevenire e correggere le conseguenze del loro impatto.

"L'obiettivo principale del nostro progetto è sviluppare programmi per aiutare bambini, adolescenti e giovani adulti nello spazio online. All’estero vengono già utilizzate le moderne tecnologie per aiutare i bambini nell'ambiente Internet che mostrano segni di tendenze suicide, coloro che sono diventati vittime di cyberbullismo, sexting (invio di messaggi testi e/o immagini sessualmente esplicite), grooming (adescamento) o si ritrovano in altra situazione difficile. Tali programmi devono essere scientificamente fondati e avere dimostrata efficacia. E sono molto rilevanti e richiesti nel nostro Paese", - ha affermato Varvara Delibalt, Professoressa associata del Dipartimento di Psicologia giuridica e diritto della Facoltà di Psicologia giuridica, MSUPE.

Gli standard di comunicazione, secondo gli scienziati di MSUPE, si sono notevolmente trasformati e semplificati grazie alla penetrazione dei social network nella vita di tutti i giorni. I partecipanti alla comunicazione hanno tale libertà che possono creare e modificare la propria identità a piacimento, interrompere e chiudere completamente le comunicazioni in qualsiasi momento. Una nuova ricerca mostra che gli adolescenti che manifestano aggressività informatica o comportamenti suicidi su Internet sperimentano, prima di tutto, gravi difficoltà nella vita di tutti i giorni, comprese quelle nascoste e difficili da riconoscere dagli specialisti. Il loro comportamento su Internet è solo una conseguenza di ciò che accade loro nella realtà offline, hanno sottolineato gli scienziati.

"Le condizioni in cui passa l'infanzia stanno cambiando rapidamente. Internet e i social network, la digitalizzazione e l'uso diffuso dei moderni dispositivi ci forniscono nuove opportunità di sviluppo, ma, d'altro canto, creano nuove minacce e rischi sociali. Bambini e adolescenti che vivono difficoltà offline possono non far fronte con i soliti mezzi ai vari problemi dell'ambiente online. Ciò non significa che siano necessarie misure proibitive: Internet, i social network e i mezzi tecnici sono strumenti che devi essere in grado di utilizzare. Questo pone il compito a scienziati e professionisti di identificare precocemente i rischi e fornire tempestivamente assistenza psicosociale ai minori, alle loro famiglie e agli insegnant", ha spiegato Varvara Delibalt.

Gli studiosi del MSUPE sono convinti che l'uso inappropriato di Internet possa in alcuni casi portare a una mancanza di impegno consapevole e regolamentazione volontaria. Questo crea difficoltà nell'iniziare e pianificare le proprie attività, peggiora il controllo e porta all'infantilizzazione, gli scienziati di MSUPE ne sono certi. A loro avviso, sono necessarie tecnologie di assistenza e programmi di formazione che aiutino gli utenti del Web a essere più critici nei confronti delle informazioni che consumano, gestire il loro tempo, riconoscere le informazioni tossiche e prevedere le conseguenze delle loro azioni nella realtà virtuale.

Questi e altri problemi legati alla comunicazione virtuale, secondo gli specialisti dell'Università statale di psicologia e istruzione di Mosca, sono acuti nella Russia moderna. La loro soluzione richiede sia la formazione di specialisti sia lo sviluppo di nuove pratiche di supporto psicologico, comprese quelle che "porteranno" il bambino nella vita reale, aiutando lui e la sua famiglia.

I dati ottenuti, confidano gli scienziati MSUPE, aiuteranno a valutare il rischio di comportamenti devianti degli adolescenti e a prevenirne, saranno utili nella consulenza ad adolescenti difficili, nonché nel processo di aiuto a bambini e adolescenti che sono diventati vittime di manipolazioni online.

Lo studio è stato condotto nell'ambito del progetto di ricerca "Sviluppo di un modello per la profilazione del comportamento online dei minori nei social network" sotto la guida di Nikolai Dvoryanchikov, Preside della Facoltà di Psicologia Giuridica, dell’Università Statale di Psicologia ed Educazione di Mosca. Il progetto è implementato da un team di specialisti della Facoltà di Psicologia giuridica, del Centro per la ricerca interdisciplinare sull'infanzia contemporanea e della Facoltà di tecnologie dell'informazione dell'Università statale di psicologia e dell'educazione di Mosca.