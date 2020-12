Covid-19, la profezia del fondatore Biontech: "Il virus resterà con noi per 10 anni"

Mentre in tutto il mondo hanno inizio le campagne di vaccinazione di massa e le agenzie regolatorie dei farmaci portano avanti i processi di verifica di candidati vaccini e nuovi trattamenti, l'immunologo tedesco Ugur Sahin, fondatore di Biontech e creatore del vaccino contro il Covid-19, lancia una cupa previsione per il futuro.

Questa settimana, durante una conferenza stampa, ad una domanda dei giornalisti sul ritorno alla normalità, Sahin ha risposto che dovremo abituarci a convivere con il virus per i prossimi dieci anni.

"Occorre una nuova definizione di normalità. Il virus resterà con noi per i prossimi dieci anni", ha affermato lo scienziato.

L'efficacia sulla variante inglese

"In linea di principio, il bello della nostra tecnologia è che possiamo iniziare direttamente a progettare un vaccino ad imitazione completa di questa nuova mutazione. Potremmo essere in grado di fornire tecnicamente un nuovo vaccino entro sei settimane", ha ipotizzato.

Sahin non ritiene che la scoperta di una mutazione del virus, come quella individuata nei giorni scorsi in Gran Bretagna, possa minare l'efficacia del vaccino. Suggerisce che il farmaco si possa adeguare in sole sei settimane al nuovo ceppo.

Il vaccino Pfizer/Biontech di produzione statunitense e tedesca è ha terminato a novembre gli studi di terza fase ed è stato già autorizzato dalle agenzie del farmaco di 45 Paesi per l'utilizzo in emergenza. La campagna di vaccinazione di massa in Europa è iniziata contemporaneamente per tutti gli Stati membri domenica 27 dicembre.