Nuova scoperta della NASA ci avvicina all'Internet quantistico

Protagonisti della ricerca due istituti della California, che hanno collaborato con la NASA per arrivare ad una scoperta che potrebbe cambiare il mondo dell'informazione.

Gli specialisti della NASA hanno portato per la prima volta a termine un trasferimento quantistico su larga scala. Si tratta di un atto che potrebbe mettere le basi per la creazione di una rete stabile di Internet quantistico, con la quale i dati possono essere trasferiti a grande distanze in tempi brevissimi.

Gli scienziati dell'Istituto di Tecnologia della California (Caltech), la NASA e il Laboratorio Nazionale Fermi (Fermilab) sono dunque riusciti ad effettuare il trasferimento dei dati tra due fonti situate nei loro due laboratori, ad una distanza di 44 chilometri l'uno dall'altro.

Ulteriori esperimenti sono all'orizzonte, per testare la tenuta di questa nuova tecnologia a contesti più ampi rispetto a quello molto limitato di una prova come quella avvenuta in California.

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione un servizio di Internet quantistico, con notevoli benefici che sarebbero tratti dai sistemi di comunicazione, dal momento che il trasferimento quantistico rappresenta un'opzione molto più rapida e sicura rispetto a quanto garantito da una rete normale

Se tutto dovesse andare secondo i piani, si stima che la potenza della computazione quantistica a pieno regimo possa superare la velocità dei migliori supercomputer del mondo di circa 100.000 miliardi di volte.

Il trasferimento quantistico è un trasferimento di stati quantici da un sito all'altro; si tratta di un processo di trasferimento istantaneo di unità di informazione quantica chiamate qubit.

Tale processo si basa su un allacciamento quantistico, attraverso il quale due particelle sono interconnesse. I dati sono condivisi con una possono essere ridiretti simultaneamente verso l'altra. Si tratta di un fatto che presuppone che lo stato quantistico di ogni particella dipenda da quello dell'altra.