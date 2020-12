Segnalato primo caso di reazione allergica al vaccino contro il COVID-19 a New York

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato i due vaccini Moderna e Pfizer. Il secondo finora ha portato un piccolo gruppo di persone a sperimentare reazioni allergiche come l'anafilassi.

Il Dipartimento di Salute e Igiene Mentale di New York ha rivelato mercoledì che, tra le decine di migliaia di persone a cui è stato somministrato un vaccino contro il COVID-19, un operatore sanitario ha sperimentato una "reazione allergica significativa".

I funzionari hanno notato che la reazione dell'individuo non identificato è il primo "grave evento avverso" dovuto al vaccino documentato in città. È stato anche riferito che l'operatore sanitario era in condizioni stabili dopo essere stato curato in seguito all'accaduto.

"Con più di 30 mila vaccinazioni contro il COVID-19 somministrate a New York, abbiamo ricevuto un'unica segnalazione di un evento avverso grave in un operatore sanitario", si legge in una dichiarazione del dipartimento. "I vaccini hanno effetti collaterali e reazioni allergiche - anche se non comuni - sono note per verificarsi".

"Sappiamo anche che, sulla base di studi clinici e rapporti di effetti avversi in altre giurisdizioni, reazioni come queste sono rare ma che sono state segnalate con il vaccino Pfizer", aggiunge il comunicato.

Al momento non è chiaro quando o dove l'individuo ha ricevuto il vaccino né quanto tempo dopo sia stata documentata la reazione allergica. I funzionari sanitari non hanno rivelato quale dei due vaccini disponibili è stato somministrato all'operatore sanitario.

Tuttavia, nonostante l'incidente, i funzionari hanno indicato che la vaccinazione continuerà poiché il dipartimento, in collaborazione con i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, tiene traccia dei rapporti sui suoi effetti collaterali.

L'accaduto arriva solo due giorni dopo che il National Institutes of Health degli Stati Uniti ha annunciato che si stava preparando a lanciare un nuovo studio per esaminare le cause di reazioni rare ma gravi al vaccino contro il COVID-19 di Pfizer.

I ricercatori ritengono che il composto medicinale polietilenglicole, che è presente anche nel vaccino Moderna, possa essere la causa delle reazioni segnalate. Vale la pena notare che i funzionari hanno richiesto lo studio dopo che un operatore sanitario in Alaska ha subito un'anafilassi, una reazione multi-sistema che causa difficoltà respiratorie.