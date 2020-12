Seconda, "più trasmissibile" mutazione del coronavirus rilevata in UK

Il Regno Unito si sta già muovendo per intensificare il lockdown in relazione all'emergere di un nuovo ceppo di Covid-19 identificato nel sud-est dell'Inghilterra la scorsa settimana. Si dice che tale ceppo sia più trasmissibile, ma anche non più pericoloso dell'originale.

Mercoledì le autorità sanitarie britanniche hanno identificato un secondo ceppo mutato del coronavirus; per il Segretario alla Sanità Matt Hancock sembrerebbe essere arrivato nel Paese dal Sudafrica.

"Abbiamo rilevato due casi di un'altra nuova variante del coronavirus qui nel Regno Unito. Questa ulteriore nuova variante è molto preoccupante perché è ancora più trasmissibile e sembra essere mutata rispetto alla prima nuova variante scoperta nel Regno Unito", ha detto Hancock parlando ai giornalisti.

Il ministro ha detto che i nuovi casi sono stati messi in quarantena, così come le persone che sono entrate in stretto contatto con loro. Messe in quarantena anche le persone recentemente rientrate dal Sudafrica.

Hancock ha inoltre indicato che più aree del Paese, compresa gran parte dell'Inghilterra orientale e sud-orientale, riceveranno l'ordine di "stare a casa" a partire da Santo Stefano, con restrizioni simili a quelle di un lockdown completo.

Il politico ha anche affermato di essere "lieto" di informare i britannici che il vaccino Oxford AstraZeneca ha "presentato il suo pacchetto completo di dati per l'approvazione all'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari"; il processo funge da "passo successivo verso una decisione in merito all'implementazione del vaccino, che è già in fase di produzione, anche qui nel Regno Unito ".