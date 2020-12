Presentata Ferrari 458 Speciale blindata - Foto

La californiana AddArmor ha sfruttato gli ultimi sviluppi nella tecnologia delle armature per costruire una Ferrari 458 Speciale blindata da 605 cavalli senza sacrificare prestazioni o manovrabilità.

Gli specialisti dell'azienda spiegano che è molto più difficile di quanto sembri, poiché il modo più semplice per rendere un'auto resistente ai proiettili è aggiungere piastre di metallo pesante. Ad esempio la Mercedes Brabus ha presentato un G63 blindato che pesava circa 3.630 chili all'inizio del 2020, ricorda Ronan Glon nel suo articolo per 'Autoblog'.

AddArmor's Ferrari 458 Speciale is a 605-horsepower safe on wheels: https://t.co/wbsawUshQ7 pic.twitter.com/GdJqmwYYpJ — Autoblog (@therealautoblog) December 21, 2020

​"I veicoli pesanti tendono ad essere lenti e un obiettivo lento è un obiettivo facile. Nelle situazioni in cui i clienti hanno bisogno di protezione, la velocità è sempre un vantaggio", afferma il presidente dell'azienda Jeff Engen, citato dalla rivista.

AddArmor ha quindi deciso di dotare la 458 Speciale di un tipo di armatura leggera 10 volte più resistente e il 60% più leggera dell'acciaio balistico. L'armatura raggiunge un livello di blindaggio B4 e offre una protezione relativamente semplice. In altre parole, non può resistere all'impatto di un AK-47 o di un fucile ad alta potenza, ma resisterà facilmente ai proiettili di un revolver come il 44 Magnum.

Nonostante sia leggerissima, è vero che l'armatura faceva pesare la Speciale 70 Kg in più. Così AddArmor ha deciso di rimediare installando tutte le opzioni in fibra di carbonio offerte dalla Ferrari, comprese le parti esterne e interne più quelle nel vano motore.

L'azienda ha anche installato un sistema di scarico Capristo personalizzato che riduce ulteriormente il peso aggiungendo 40 cavalli di potenza.

Di conseguenza il 458 corazzato pesa solo 30 Kg in più rispetto alla versione normale, accelera fino a 100 Km/h in circa tre secondi e per di più è in grado di raggiungere la velocità massima di 325 Km/h. I creatori della supercar sportiva blindata assicurano che funziona come un modello originale.

La 458 Speciale blindata ha un prezzo di circa 625 mila dollari. L'armatura può essere rimossa se si vuole rendere il veicolo molto più leggero.

Secondo AddArmor, la sua 458 Speciale è un prototipo unico costruito per mostrare fino a che punto sia arrivata la tecnologia delle armature e su cosa è possibile fare nell'industria automobilistica votata alla costruzione di veicoli particolari.