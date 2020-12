Come la separazione dai genitori influisce sugli obiettivi dei giovani - Ricerca

Questi dati costituiranno la base dei programmi di assistenza psicologica per insegnare ai giovani ad assumersi la responsabilità dell'autorealizzazione dei piani e degli obiettivi. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista "Ricerche psicologiche e pedagogiche".

La famiglia moderna rimane piuttosto conservatrice dal punto di vista della trasmissione di norme e valori di base alle giovani generazioni, secondo gli esperti dell'Università statale di Psicologia e Pedagogia di Mosca. Quando arriva il momento di lasciar andare il proprio figlio per la sua strada, non tutti i genitori sono pronti a separarsi da lui psicologicamente in modo che possa iniziare a costruire la propria vita da solo.

Secondo i ricercatori, è importante che il processo di separazione psicologica di un giovane dalla vita in famiglia con i genitori venga completato in modo tempestivo, in modo da consentire ai giovani uomini e donne di raggiungere un nuovo livello di relazioni con i genitori, di realizzare le proprie capacità professionali e personali nella vita adulta e di crearsi la propria famiglia.

I ricercatori del suddetto ateneo moscovita hanno determinato come la separazione psicologica di ragazzi e ragazze dalla vita in famiglia con i loro genitori sia legata alle peculiarità della definizione e della realizzazione degli obiettivi. Sono giunti alla conclusione che la separazione psicologica dai genitori in età studentesca è importante per lo sviluppo della definizione degli obiettivi in ​​vari ambiti della vita.

Il modello strutturale di separazione psicologica include diverse componenti: emotiva (riduzione della dipendenza dalla disapprovazione dei genitori); conflittuale (libertà da eccessivi sensi di colpa, ansia, sfiducia, responsabilità); attitudinale (valutare la situazione in base alla propria esperienza personale, non l'esperienza dei genitori) e funzionale (la capacità di una persona di garantire la propria esistenza separata dai genitori).

Nel corso dello studio gli esperti dell'Università Statale di Psicologia e Pedagogia di Mosca hanno scoperto che i maschi più velocemente delle ragazze ottengono la separazione emotiva dalla madre e dal padre e la separazione attitudinale e funzionale dalla madre. Dimostrano una grande indipendenza emotiva, prendono decisioni responsabili e indipendenti nella vita di tutti i giorni dai loro genitori. I maschi in prevalenza sono guidati da valori-obiettivi come "vita produttiva", "intransigenza" ed "efficienza". Sono più soddisfatti del raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni della vita.

Le ragazze mostrano una grande dipendenza psicologica dai loro genitori, si sforzano di mantenere una relazione emotivamente stretta e solidale con la madre, sono guidate dall'opinione e dai consigli dei loro genitori nel prendere decisioni importanti. Hanno lo scopo di realizzare valori-obiettivi tradizionali come "amore", "vita familiare felice" e "ordine".

La separazione psicologica da entrambi i genitori è particolarmente utile per i giovani di entrambi i sessi. I padri sono più favorevoli alla separazione di maschi e femmine, incoraggiandoli a raggiungere l'indipendenza dall'approvazione, dal giudizio e dalla posizione dei genitori.

Secondo gli autori, i risultati dello studio aiuteranno a sviluppare programmi di assistenza psicologica differenziata per giovani che si assumono la responsabilità della formulazione e dell'attuazione autonoma di piani e obiettivi in ​​vari settori della loro vita.

In futuro, i ricercatori intendono studiare i processi di separazione psicologica come risorsa per lo sviluppo della definizione degli obiettivi negli studenti di diversi tipi di famiglie: senza entrambi i genitori, problematiche ed interetniche.