Roscosmos: nave Nave spaziale lunare Orel effettuerà primo volo sperimentale nel 2023

Il primo volo sperimentale della nuova nave spaziale Orel sul vettore Angara avrà luogo il 15 dicembre 2023. Lo riferisce il numero uno di Rosmosmos Dmitry Rogozin.

"E' davvero così", è stato il breve ma esplicativo commento del numero uno dell'agenzia spaziale russa, che ha dunque confermato ufficialmente il cambio di programma riguardo al primo lancio dell'Orel, il velivolo spaziale russo che sarà deputato ai viaggi verso la superficie lunare.

Rogozin ha rilasciato le sue dichiarazioni nel corso di una visita presso gli stabilimenti della "Polet", azienda russa specializzata nel settore dell'aerospazio che dal 2023 darà il via alla produzione in serie dei vettori Angara.

In seguito al primo voto sperimentale, nel 2024 avranno inizio i test sui voli senza pilota, mentre dal 2025 gli astronauti avranno la possibilità per la prima volta di salire a bordo dell'Orel per i primi voli a conduzione umana.

Il progetto Orel

Lo sviluppo della nuova nave spaziale russa Orel ebbe inizio nel 2009. Secondo il progetto inizialmente approvato, Orel avrebbe dovuto essere mandata in orbita su un vettore Rus-M dal cosmodromo Vostochny, ma nel 2011 il relativo programma spaziale è stato chiuso.

In seguito, più precisamente nell'estate 2017, Rosmoskos fece effettuare dei test utilizzando i missili Soyuz-5, sul quale l'Orel venne lanciato in orbita dal cosmodromo di Baykonur, prima del ritorno ormai definitivo alle piattaforme di lancio Angara.