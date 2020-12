Scienziati: la nuova variante del coronavirus in UK presenta mutazioni chiave

Lunedì, in un annuncio a sorpresa, il Segretario alla Sanità del Regno Unito Matt Hancock ha dichiarato alla Camera dei Comuni che più di mille casi del nuovo ceppo virale sono stati trovati in quasi 60 aree, prevalentemente nel sud dell'Inghilterra e a Londra.

Secondo Reuters gli scienziati stanno cercando di stabilire se la rapida diffusione nell'Inghilterra meridionale di una nuova variante del COVID-19 sia collegata alle mutazioni chiave rilevate nel ceppo.

Il comunicato afferma che le mutazioni includono modifiche alla proteina "spike" che il virus usa per infettare le cellule umane, ma non è ancora chiaro se queste lo rendano più contagioso.

"Ci stiamo impegnando per confermare se una qualsiasi di queste mutazioni stia contribuendo o meno a una maggiore trasmissione", hanno affermato in una dichiarazione gli scienziati del Consorzio COVID-19 Genomics UK (COG-UK).

Il virologo britannico Chris Smith ha detto alla trasmissione 'BBC Breakfast' che, nonostante si diffonda più rapidamente, la nuova variante del coronavirus potrebbe non essere più "cattiva" nonostante la mutazione nella proteina spike.

"Una volta che ti infetta, una volta che entra in te, in realtà non ti fa ammalare", ha detto.

"Per il momento questo sembra essere il pattern; intanto l'altra domanda cruciale è 'Questo cambiamento è sufficiente per mettere da parte ciò che il vaccino fa per proteggerci?'".

Il Segretario alla Sanità Matt Hancock ha dichiarato lunedì alla Camera dei Comuni che durante la scorsa settimana il governo ha assistito a un aumento esponenziale di casi in tutta Londra, Kent, parti dell'Essex e dell'Hertfordshire.

A causa di ciò, ha affermato sempre Hancock, il governo è stato costretto a decretare a Londra e in parti dell'Essex e dell'Hertfordshire il più alto livello di restrizioni contro il coronavirus - Livello 3 - dal 16 dicembre.

La mossa vedrà migliaia di bar, pub, caffè e ristoranti chiudere nella capitale e nelle aree circostanti nel tentativo di frenare l'incremento dei contagi.