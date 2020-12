L’auto volante Ann2 dal 2022 potrebbe iniziare a volare dal giardino di casa - Video

L'auto del futuro è qui? Società svizzera progetta un mini velivolo a decollo verticale che potrebbe comodamente stare in un parcheggio allargato, per farci stare le ali.

“Dog devi prendere un po’ più di rincorsa per arrivare a 88 miglia. Strade dove stiamo andando non c’è più bisogno di strade”, è una celebre frase tratta dal film iconico “Ritorno al Futuro III”, in cui Dog fa alzare in volo la sua speciale auto e macchina del tempo per volare nel futuro, che ora sembra quasi essere arrivato grazie alla Ann2, un prototipo realizzato da una società svizzera, la Manta Aircraft, che ha una base anche in Italia.

Il suo progetto è a metà strada tra un piccolo aereo e un drone, perché per ora non ha ancora le ruote per comportarsi anche come una autovettura, tuttavia le dimensioni sono quelle di una auto con le ali e potrebbe benissimo essere parcheggiata sul tetto di un edificio o nel giardino di un Zio Paperone early adopter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MANTA AIRCRAFT (@manta_aircraft)

Sì perché questo mezzo aereo, in fase di sperimentazione, e dotato di un sistema di alimentazione ibrido a gas ed elettrico, costerà tra un milione e un milione e mezzo di euro.

La sua struttura è realizzata in fibra di carbonio e alcune parti sono state prodotte con una stampante 3D per ridurre i costi di produzione.

Essendo più simile ad un aereo, potrà ospitare un massimo di due persone in linea come in un caccia, ma tra le versioni ipotizzate ve ne sono alcune previste per il soccorso e la ricerca di persone in vari contesti di emergenza.

Video Ann2

Ann2 a decollo verticale

La caratteristica interessante dell’auto-drone Ann2 è la sua capacità di decollare verticalmente come un comune aereo stovl, e di atterrare alla stessa maniera.

Secondo quanto dichiara la casa produttrice, il velivolo sarà in grado di viaggiare fino a 300 chilometri orari, per una autonomia di 600 chilometri.

La motorizzazione dicevamo è ibrida, con un generatore di energia a gas e motori elettrici, otto ventole canalizzate, e facile manovrabilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MANTA AIRCRAFT (@manta_aircraft)

Gli usi previsti

La società Manta prevede per l’Ann2 un uso in condizioni di sorveglianza ambientale, ad esempio boschi e foreste, o per assolvere compiti di polizia.