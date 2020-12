Russia lancia con successo il razzo vettore pesante Angara A-5

"L'equipaggio operativo delle forze aerospaziali ha condotto un lancio di prova del razzo vettore di classe pesante Angara-A5 con un modello di carico utile di valutazione delle dimensioni di massa", ha detto il ministero in una nota.

Il razzo è stato lanciato alle 08:50 ora di Mosca (06:50) dallo spazioporto di Plesetsk, ha specificato il ministero.

Tutte le operazioni pre-lancio e il lancio stesso sono stati condotti regolarmente, ha proseguito il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che il volo è stato monitorato dalle unità di terra delle forze aerospaziali.

I vettori Angara

Gli Angara sono una famiglia di razzi progettati per posizionare in orbita carichi utili pesanti. È previsto che questa nuova generazione di vettori verrà lanciata principalmente dal Cosmodromo di Plesetsk, in modo da ridurre la dipendenza della Russia dall'uso del Cosmodromo di Bajkonur, ora di proprietà della indipendente Repubblica del Kazakistan. L'Angara porrà inoltre fine alla necessità di comprare i razzi Zenit dall'Ucraina.

I vettori Angara utilizzano un propellente liquido non ipergolico, quindi non tossico come in passato e più ecologico.

Il primo lancio di un Angara-5, la versione più pesante finora testata, è stato portato a termine con successo il 23 dicembre 2014.

La famiglia dei razzi Angara comprende vettori leggeri, Angara-1.2, medi, Angara-A3, pesanti, Angara-A5, Angara-A5M, e Angara-A5B.