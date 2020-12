Venticinque anni di vita del Sole, in un Video

Il solar and Heliospheric Observatory (SOHO) è stato lanciato il 2 dicembre 1995 e progettato per fornire una visione completa del nostro Sole e doveva durare due anni. Ma il veicolo spaziale è stato in grado vivere a lungo, e la missione ha avuto un tale successo che l'ESA e la NASA hanno deciso di prolungare la sua vita più volte.

Per un quarto di secolo il Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), la sonda spaziale lanciata 25 anni fa dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA), è stata essenziale per aiutare gli scienziati a studiare il cuore del nostro sistema solare, il Sole.

Per celebrare l'anniversario del Soho Solar Observatory, l'ESA ha creato un interessante mosaico di immagini e la NASA ha pubblicato un video sui grandi successi del progetto.

"SOHO è stata una pietra angolare della fisica solare moderna e ha guidato molte carriere, inclusa la mia", ha osservato il professor Peter Gallagher, Direttore del Dunsink Observatory di Dublino, Irlanda, e capo dell'Astrofisica presso il Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS), citato dalla rivista ScienceAlert.

"Il mio gruppo di ricerca, così come molti altri, continuano a utilizzare i dati SOHO 25 anni dopo. È una missione incredibile", ha detto lo scienziato.

Di conseguenza, sono stati pubblicati quasi 6.000 articoli scientifici basati sui rapporti dell'osservatorio spaziale.

L'astrofisico Karl Battams, ricercatore principale di uno degli strumenti di SOHO, il coronografo LASCO, ha scritto sul suo account Twitter che quando era studente il suo insegnante di fisica solare ha spiegato loro che "se disponevano di un libro sulla fisica solare pubblicato prima di SOHO, non dovrebbero usarlo. SOHO ha letteralmente riscritto i libri sulla fisica solare!"

Wishing a huge, HUGE Happy 25th "Birthday" to one of the most influential and groundbreaking space missions in history: the irreplaceable @ESA/@NASASun Solar and Heliospheric Observatory, aka SOHO! 🎂🎉🛰️☀️🧡 pic.twitter.com/zzRvl9cUfU — Karl Battams (@SungrazerComets) December 2, 2020

​Ecco alcune delle scoperte di SOHO:

Le prime immagini della zona di convezione di una stella e la struttura delle macchie solari sotto la superficie.

Le misurazioni più dettagliate e accurate della struttura della temperatura, della rotazione interna e dei flussi di gas nell'interno del Sole.

La scoperta di nuovi fenomeni solari dinamici come onde coronali e tornado solari.

La rivoluzione che significa essere in grado di prevedere il tempo meteorologico spaziale, avvertendo fino a tre giorni di anticipo dei disturbi diretti alla Terra e giocando il ruolo di primo piano nel sistema di allarme precoce per il tempo meteorologico spaziale.

Monitoraggio dell'impatto della variabilità solare sul clima terrestre.

La missione è stata lanciata per fornire una visione completa del nostro Sole ed è stata appositamente progettata per aiutare a capire il flusso di energia e materiale dalla nostra stella: il vento solare e le espulsioni di massa coronale. Gli obiettivi principali del progetto erano determinare la struttura e la dinamica dell'interno solare, saperne di più sulla corona solare e scoprire dove viene prodotto il vento solare e come accelera, osserva il Portal Universe oggi.

Il payload scientifico di SOHO comprende 12 strumenti complementari, sviluppati e forniti da un consorzio internazionale di 29 Istituti provenienti da 15 paesi. Più di 1.500 scienziati di tutto il mondo sono direttamente coinvolti negli strumenti SOHO o hanno utilizzato i dati di questa missione nei loro programmi di ricerca.

Ma i 25 anni di SOHO non sono trascorsi senza diversi incidenti gravi. Due anni e mezzo dopo il lancio, nel giugno 1998, il progetto si è quasi concluso dopo una manovra di routine del veicolo spaziale. Il contatto è stato perso, e si pensava che la missione fosse finita. Ma i team di ingegneria e Scienza hanno lavorato faticosamente per tre mesi e alla fine hanno usato una tecnica chiamata radar bistatico per trovare e ristabilire il contatto con il SOHO.

Hanno usato l'Osservatorio di Arecibo recentemente crollato a Porto Rico per trasmettere un segnale a SOHO e una delle parabole del Deep Space Network a Goldstone, in California, ha agito come ricevitore, localizzando l'eco del veicolo spaziale e tracciandolo usando tecniche radar. Il team è riuscito a riportare la missione online e tutti gli strumenti sono sopravvissuti alle temperature estreme del blackout.

Ma poi, appena un mese dopo che il veicolo spaziale era tornato in funzione, i suoi tre giroscopi stabilizzanti sono andati in tilt. Poi il team ha sviluppato un nuovo software in grado di controllare SOHO senza la necessità di giroscopi, e il veicolo spaziale è tornato in pieno funzionamento.

Ma da allora, il SOHO è rimasto un progetto di riferimento e ora sta lavorando in collaborazione con altre missioni solari, come il Solar Dynamics Observatory, STEREO e il Parker Solar Probe.