Torre di teschi umani, macabra scoperta per gli archeologi a Città del Messico

A Città del Messico gli archeologi hanno portato alla luce nuove sezioni di una torre azteca di teschi umani risalente al 1400.

Il team ha scoperto la facciata e il lato orientale della torre, oltre a 119 teschi di uomini, donne e bambini, che si aggiungono alle centinaia trovate in precedenza, come ha annunciato venerdì l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (Inah) citato dal 'The Guardian'.

La torre, di circa cinque metri di diametro, è stata rinvenuta per la prima volta nel 2017 e le ultime scoperte a riguardo sono state fatte a marzo.

Si ritiene che la costruzione faccia parte dell'Huey Tzompantli, una struttura di teschi che spaventò i conquistadores spagnoli quando conquistarono la città sotto la guida di Hernán Cortés nel 1521.

"Il Templo Mayor continua a sorprenderci e lo Huey Tzompantli è senza dubbio uno dei ritrovamenti archeologici più impressionanti degli ultimi anni nel nostro paese", ha detto tramite un comunicato dell'Inah il Ministro della Cultura messicano Alejandra Frausto.

La scoperta originale della torre ha sorpreso gli antropologi, che si aspettavano di trovare teschi di giovani guerrieri maschi, rinvenendo però anche crani di donne e bambini che hanno sollevato interrogativi sul tema dei sacrifici umani nell'impero azteco.

"Anche se non possiamo dire quanti di questi individui fossero guerrieri, forse alcuni erano prigionieri destinati a cerimonie sacrificali. Sappiamo che sono stati tutti resi sacri, trasformati in doni per gli dei o anche in personificazioni delle divinità stesse", ha detto l'archeologo Raúl Barrera.