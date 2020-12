Crash di Facebook, Messanger e Instagram: migliaia di utenti senza accesso al proprio account

Facebook, Messanger e Instagram sono in down, lasciando migliaia di utenti senza la possibilità di entrare nei propri account o inviare e ricevere messaggi. Il crash è stato rilevato dal sito Web Detector, che mostra un'impennata di segnalazioni di utenti a partire dalle 10.30 di giovedì mattina.

Facebook Downdetector Crash di facebook - Dowdetector

In particolare i problemi riguardano le funzioni di messaggistica. Quando gli utenti tentano di inviare un messaggio, ricevono un avviso di errore che indica che l'app è "in attesa di rete".

Il 52% riguarda l'invio e la ricezione di messaggi su Messanger, mentre il problema più grande segnalato dal sito Facebook principale è il blackout totale, che rappresenta il 41% dei problemi.

Un portavoce di Facebook ha avvisato l'utenza che i tecnici dell'azienda sono al lavoro per risolvere il problema al più presto possibile.

"Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi a inviare messaggi su Messenger, Instagram e Workplace Chat", ha detto a MailOnline un portavoce dell'azienda di Facebook. "Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile."

La maggior parte dei crash è avvenuta in Europa e in Regno Unito. Al momento non è noto quale sia la causa del problema e per quanto tempo durerà.