SpaceX, si schianta il razzo Starship durante l'atterraggio

Si conclude il test di Starship, la navicella progettata da SpaceX per portare un giorno gli umani sulla Luna e su Marte. A causa di un malfunzionamento del motore il razzo SN8 si è schiantato ed è esploso al contatto con il suolo.

Elon Musk, il Ceo di SpaceX, ha spiegato sui social che nella fase di atterraggio la pressione del collettore era bassa, provocando una elevata velocità durante la manovra e la RUD (Rapid and unscheduled dissassembly) del vettore spaziale.

SpaceX prototype rocket #Starship SN8 flew for nearly seven minutes in a major development test that exceeded the company's expectations – even with the explosive landing.



CEO Elon Musk: "Congrats SpaceX team hell yeah!!"



SpaceX ritiene un successo il lancio, nonostante l'atterraggio esplosivo. Il prototipo di Starship, dopo il decollo, è rimasto in volo per circa sette minuti, sufficienti ad acquisire i dati per lo sviluppo del vettore. Il Ceo, Elon Musk, si è congratulato per il successo del test.

"Abbiamo ottenuto tutti i dati di cui avevamo bisogno! Congratulazioni al team SpaceX, diavolo sì!!", ha twittato.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

​Il nuovo razzo è concepito per essere completamente riutilizzabile anziché parzialmente riutilizzabile, come lo sono i razzi Falcon 9 e Falcon Heavy dell'azienda, e per trasportare sia merci che passeggeri nello spazio.

“Questo volo suborbitale è progettato per testare una serie di obiettivi, dal modo in cui i tre motori Raptor del veicolo si comportano alle capacità di ingresso aerodinamiche complessive del veicolo (compresi i lembi del corpo) al modo in cui il veicolo gestisce la transizione del propellente. SN8 tenterà anche di eseguire una manovra di capovolgimento all'atterraggio, che sarebbe la prima per un veicolo di queste dimensioni ", ha detto SpaceX in una dichiarazione sul suo sito Web prima del test.

Il test di mercoledì era destinato a raggiungere i 41.000 piedi di altitudine. Ma mentre il vettore effettuava la manovra di capovolgimento per atterrare in posizione verticale, il motore ha smesso di funzionare, provocando un atterraggio meno morbido del previsto..

All'inizio di quest'anno, i prototipi SN5 e SN6 del razzo Starship hanno effettuato brevi voli di prova di 500 piedi. Dopo che SpaceX ha lanciato per la prima volta degli astronauti in orbita lo scorso giugno, l'obiettivo della società è quello di far viaggiare gli esseri umani sulla Luna e su Marte. Per questo è stato progettato lo Starship.