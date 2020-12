Le università russe hanno capito come accelerare il trattamento degli ascessi

Le università russe si sono unite alla corsa per creare nuovi farmaci antisettici e agenti cicatrizzanti. Quali sono le prospettive per lo sviluppo di quest'area di studi nelle università russe? Cosa hanno già ottenuto gli scienziati russi?

Il tema della ricerca di metodi alternativi per il trattamento delle malattie della pelle infiammatorie purulente è estremamente rilevante nell'agenda scientifica mondiale: i batteri stanno diventando più resistenti e i farmaci antibatterici esistenti stanno diventando meno efficaci.

Scienziati della Prima Università Medica Statale di Mosca intitolata a I.M. Sechenov, sono stati in grado di accelerare la guarigione delle ferite della pelle utilizzando la terapia fotodinamica e la fotoditazina in combinazione con il Pluronic F127 e il chitosano. Lo studio è pubblicato nel Journal of Photochemistry and Photobiology.

Il nuovo metodo ha mostrato un effetto antibatterico pronunciato e una guarigione delle ferite notevolmente accelerata. Secondo l'Università, la soluzione proposta dagli scienziati ha ridotto di oltre 30 volte la contaminazione microbica delle ferite e accelerato la rigenerazione, aumentando di 6 volte lo spessore del tessuto di granulazione rispetto al gruppo di controllo in cui le ferite erano state trattate solamente con clorexidina.

Il fotosensibilizzatore è stato applicato alle ferite come parte di un complesso polimerico. I polimeri agiscono come una “crema battericida” che combatte i batteri e ha un effetto benefico sui tessuti, “ammorbidendo” l'eccessiva risposta infiammatoria.

Il responsabile del Laboratorio di Morfologia Sperimentale dell'Università Sechenov, il professor Anatoly Shekhter, ritiene che "in futuro, tali composizioni potranno essere applicate a una base di tessuto e realizzare una medicazione per la terapia fotodinamica, che dovrebbe essere eseguita come primo soccorso per ferite e ustioni".

Secondo gli esperti medici, nuove terapie aspecifiche, come la terapia fotodinamica, potrebbero influenzare in modo significativo il paradigma stesso del trattamento delle infezioni nei prossimi anni. Inoltre, i nuovi materiali, a loro avviso, dovrebbero fornire una risposta alla sfida globale che il sistema sanitario mondiale deve affrontare: la crescita della resistenza agli antibiotici dei microrganismi.

In effetti, l'efficacia della terapia conservativa per le infezioni continua a diminuire. A questo proposito, le università russe adattano i loro curricula alla corrispondente richiesta dei sistemi sanitari. Un ulteriore programma educativo "Tissue Engineer" è stato sviluppato presso l'Università Sechenov. Gli studenti più talentuosi e attivi coinvolti nel lavoro scientifico all'interno del ‘Parco Tecnologico e delle Scienze Biomediche’ (un gruppo interdisciplinare ad alta tecnologia e ad alta intensità scientifica) sono membri del Sechenov Biomedical Club. Il lavoro scientifico qui è finalizzato allo sviluppo e all'implementazione di nuovi approcci per la formazione di matrici biocompatibili basate su moderni metodi di tecnologia chimica e stampa tridimensionale.

Commentando lo sviluppo di nuovi farmaci antimicrobici, il capo del Laboratorio di ricerca di genetica molecolare dei microrganismi presso l'Istituto di medicina fondamentale e biologia dell'Università federale di Kazan (KFU), Airat Kayumov, ha definito quest'area un compito globale comune.

“Il fatto è che la stragrande maggioranza delle malattie infettive nell'uomo e negli animali è associata alla formazione di biofilm - consorzi microbici immersi nella matrice ad alto peso molecolare da essi secreti, che determina l'estrema resistenza dei batteri agli antibiotici e al sistema immunitario dell'organismo. La formazione di biofilm microbici sulle ferite riduce significativamente l'efficacia della terapia antimicrobica e rallenta significativamente il processo di guarigione", ha spiegato lo scienziato.

"Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di nuovi farmaci antisettici e agenti cicatrizzanti", ha aggiunto, sottolineando che la KFU si è concentrata su questo problema già da diversi anni. In particolare, l'Università sta lavorando alla realizzazione di medicazioni contenenti ficina (una proteasi vegetale) immobilizzata su chitosano e farmaci antimicrobici.