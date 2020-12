Identificato un effetto inaspettato del consumo di alcolici

Secondo l'esperta Roxy Taylor, l'abuso di alcol non solo provoca la disidratazione della pelle, ma ha anche un effetto simile sulle unghie, rendendole fragili e soggette a desquamazione. Inoltre, la pelle tende ad arrossarsi, dal momento che l'alcol dilata i vasi sanguigni. Inoltre le bevande alcoliche uccidono i batteri benefici nell'intestino, che regolano il sistema immunitario umano.

La caduta dei capelli è un'altra conseguenza inaspettata del consumo eccessivo di alcol. Ciò è dovuto allo scarso assorbimento delle proteine, ha aggiunto la Taylor.

Gli esperti raccomandano di non bere più di 3,5 litri di birra o 7 bicchieri di vino a settimana per evitare problemi di salute.

Tuttavia, l'opzione migliore sarebbe eliminare completamente l'alcol.

In precedenza si era saputo che gli scienziati canadesi avevano sviluppato un metodo semplice, veloce e che non richiede attrezzature costose per rimuovere l'alcol dall'organismo.