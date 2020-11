Una di queste 13 password è sicuramente tua: se è così, cambiala ora

Per scegliere le password dei tuoi account personali la cosa più importante è l'immaginazione e, naturalmente, essere in grado di ricordarla. Forse questo è il motivo per cui molti optano per password semplici, ovvie e facili da tenere a mente. Ma attenzione, perché potrebbero anche essere più facili da hackerare.

Sicuramente ti è successo che quando vuoi creare una nuova password per un utente su determinate pagine web, un messaggio ti avverte che quella password non è abbastanza sicura.

Questo perché più semplice è, più facile sarà hackerarla. La criminalità informatica, in aumento dall'inizio della pandemia di Covid-19, è in gran parte dovuta a password di sicurezza deboli.

"I rapporti annuali sulle password mostrano che molti utenti continuano a dare la priorità alla convenienza rispetto alla sicurezza, esponendo account e dati a rischi diversi", afferma un rapporto di ESET, azienda leader a livello internazionale nel rilevamento proattivo delle minacce.

I rapporti ci rivelano quali sono le 200 peggiori password del 2020 in termini di sicurezza informatica. In sintesi, i risultati indicano che le combinazioni numeriche e / o le lettere facili da indovinare continuano ad essere ai primi posti.

"Se i risultati di questo studio non sono motivo di preoccupazione, allora forse due fatti dovrebbero esserlo: le prime cinque password riuniscono più di 4,5 milioni di utenti e tutti insieme sono stati esposti più di 38 milioni di volte in diverse violazioni dei dati. Inoltre, tutte queste password, ad eccezione di 'picture1' (che è al terzo posto), potrebbero essere decifrate in meno di un secondo", ha ammesso in una dichiarazione il capo del laboratorio di ricerca di ESET America Latina, Camilo Gutiérrez Amaya.

Quali sono le 13 password più insicure:

123456

123456789

IMMAGINE1

password)

12345678

111111

123123

12345

1234567890

password

1234567

QWERTY

abc123

Da ESET consigliano che, in caso di usi una password della lista la cosa più sensata è modificarla. "Considera l'utilizzo di una passphrase unica per ciascuno dei tuoi account online, il che renderebbe più difficile o addirittura impossibile da decifrare. Inoltre, evita di cadere in altre cattive abitudini legate alla creazione e all'uso di password, incluso il riutilizzo delle password o il non aggiornamento costante", suggerisce Gutiérrez Amaya.