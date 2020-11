Dov’è Sentinel-6 Michael Freilich? Osservalo in real time

Sentinel-6 Michael Freilich è l’ultimo dei satelliti della famiglia Copernicus ESA/NASA lanciato nello spazio per osservare da lassù quello che accade qui sulla Terra da una prospettiva unica.

L’obiettivo di Sentinel-6, lanciato con successo lo scorso 21 novembre dalla base di Vandenberg in California, non è quello di fare osservazioni turistiche dallo spazio. Sentinel-6 ha come obiettivo osservare i livelli degli oceani e informarci sul loro innalzamento e in generale sul movimento delle masse d’acqua del pianeta.

Nel 2025 sarà raggiunto dal gemello Sentinel-6B che completerà l’aggiornamento della famiglia Sentinel che continua ad operare orbitando intorno alla Terra per osservare anche le coltivazioni agricole e molte altre variazioni che avvengono qua giù.

Ma Sentinel-6 è osservabile in real time grazie ad una applicazione resa disponibile dalla NASA.

Così, i curiosi di sapere dove si trova in questo momento questo straordinario ritrovato della tecnologia terrestre e spaziale, lo potrà intercettare e magari provare ad osservare il movimento in cielo con un potente telescopio.

Qui la pagina da cui osservarlo via web.