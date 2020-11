Nokia annuncia il record mondiale di velocità in 5G

"Nokia, Elisa e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato oggi (18 novembre) di aver raggiunto le velocità 5G più elevata al mondo sulla rete commerciale in Finlandia, fornendo 8 Gbps per la prima volta per il servizio di due dispositivi 5G collegati contemporaneamente", si riporta.

Si precisa che il record è stato stabilito grazie all'utilizzo della tecnologia Nokia 5G mmWave e dei dispositivi di test per smartphone Qualcomm Technologies sulla rete commerciale 5G Elisa.

La Finlandia è uno dei leader mondiali nell'implementazione della tecnologia 5G. Le reti di questo standard hanno iniziato ad essere implementare commercialmente nel gennaio 2019.

I tre operatori di telefonia mobile del paese Elisa Oyj, Telia Finland Oyj e DNA Oyj continuano a sviluppare reti 5G in tutto il paese.