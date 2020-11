In arrivo ‘Vanish’, la funzione che autodistrugge i messaggi Facebook e Instagram, ma solo negli USA

Gli utenti dei servizi Messenger e Instagram potranno inviare messaggi autodistruggenti. La nuova modalità, chiamata ‘Vanish’ (sparizione), è stata annunciata dagli sviluppatori di Facebook, la casa che offre le due piattaforme, ma per il momento il servizio sarà disponibile solo negli Stati Uniti.

Come potersi esprimere liberamente in una chat, e magari anche lasciarsi andare ad espressioni colorite, o dire cose compromettenti, quando tutto ciò che viene scritto rimane memorizzato e potrebbe essere scoperto o peggio ancora divulgato?

“A volte un messaggio è solo spontaneo, qualcosa che vuoi dire al momento senza preoccuparti che rimanga in giro. Ecco perché siamo entusiasti di introdurre la modalità 'Vanish' su Messenger, che ti consente di inviare messaggi che scompaiono automaticamente”, è la soluzione annunciata sul sito ufficiale di Facebook Messenger.

Si tratta di una semplice funzione che permette, una volta impostata in maniera ancora più semplice, di far sparire automaticamente tutti i messaggi inviati dopo essere stati visti e l’utente è uscito dalla chat. L’attivazione si effettua scorrendo verso l’alto sul cellulare quando si è all’interno di una discussione in corso (thread di chat). Scorrendo nuovamente verso l’alto si torna alla modalità abituale.

“Ora puoi inviare meme, GIF, adesivi o reazioni per condividere ciò che pensi veramente quando non riesci a trovare le parole, o semplicemente essere sciocco con i tuoi amici senza che rimanga nella cronologia chat”, spiega il sito Facebook per essere chiari a cosa serva.

E se qualcuno cattura uno screen shot? Pare abbiano pensato anche a quello. Se qualcuno fa una istantanea di quanto si vede sul video, il servizio avverte l’utente con una notifica, come pure si è avvertiti quando la controparte attiva la modalità Vanish o la disattiva.

Tuttavia questa nuova modalità per ora sarà disponibile solamente negli Stati Uniti e “una manciata di pochi altri Paesi”, come fa notare il sito, anche se è prevedibile verrà eseguita una graduale implementazione.