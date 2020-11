La Svezia ha riconosciuto come sbagliata la previsione della seconda ondata del coronavirus

L'Agenzia svedese per la sanità pubblica ha riconosciuto come errata la propria previsione sullo sviluppo della seconda ondata di COVID-19, riporta il Financial Times.

Le autorità speravano che l'allentamento delle restrizioni in primavera avrebbe contribuito a formare l'immunità di gregge, che avrebbe impedito l'aumento dei casi in autunno. Tuttavia, come ha dimostrato la pratica, tutto è andato diversamente: il numero di ricoveri in Svezia sta crescendo più rapidamente che in qualsiasi altro Paese europeo.

A Stoccolma, un tampone su cinque è positivo. Questo, come scrive il quotidiano, suggerisce che il virus è ancora più diffuso di quanto mostrano le statistiche ufficiali.

"Finora, la strategia della Svezia sta fallendo", afferma la virologa Lena Einhorn, che critica le azioni delle autorità svedesi. Ha notato che pochi giorni fa, il paese ha avuto otto volte più casi di infezione da coronavirus pro capite rispetto alla Finlandia e tre volte e mezzo più della Norvegia.

"In autunno, dovevano essere peggio di noi, perché dovevamo avere l'immunità" ha detto Einhorn.

La specialista dell'Agenzia sanitaria Sarah Bifors, da parte sua, ha attirato l'attenzione sul fatto che anche i paesi che hanno introdotto la quarantena in primavera e che la stanno introducendo ora stanno registrando un aumento dei contagi.

"Sembra che funzioni così: se hai avuto molti casi in primavera, ce ne saranno molti adesso. Non sappiamo perché questo sta accadendo", ha detto.

Il tentativo di ottenere l'immunità di gregge

Il capo epidemiologo svedese Anders Tegnell ha spiegato che la presenza dell'immunità al coronavirus rimane "un grande mistero". Secondo lui, il virus ha "prospettive a lungo termine", quindi è necessaria una strategia che funzioni per molti mesi o addirittura anni.

La Svezia non impone una quarantena formale, è l'unico paese europeo che non obbliga le persone a indossare mascherine al di fuori degli ospedali. Tuttavia, si applicano ancora alcune restrizioni: l'Agenzia per la sanità pubblica raccomanda di mantenere la distanza sociale, l'igiene delle mani e il lavoro da casa, evitando spazi ristretti, rifiutandosi di visitare negozi, centri commerciali, palestre e altre strutture simili. Si consiglia alle persone che non vivono insieme di non incontrarsi. Nei ristoranti, non più di otto persone possono sedersi a un tavolo.

A Stoccolma e nelle regioni di Västra Götaland e Östergötland, dove l'incidenza è in aumento, sono state introdotte restrizioni più severe.