Creato il più accurato modello 3D del coronavirus

Per realizzare la minuziosa ricostruzione computerizzata è stato utilizzato un database di immagini scattate al microscopio e tutte le informazioni accumulate sul virus finora dagli scienziati. Secondo i ricercatori questo lavoro mostra l’intera struttura del virus SARS-CoV-2 a livello atomico e rivela dettagli che prima erano impossibili da vedere.

"Il nostro modello mostra l'ultrastruttura completa del virus come lo conosciamo oggi, e non solo proteine ​​spike incomplete posizionate arbitrariamente sulla membrana lipidica", ha detto uno degli autori dello studio, il ricercatore Ngan Nguyen.

Gli scienziati ritengono che il loro modello consentirà loro di esplorare aspetti del virus precedentemente inesplorati e accelerare la creazione di farmaci per COVID-19.

"Il nostro modello 3D mostra l'attuale struttura del SARS-CoV-2 a livello atomico e rivela dettagli del virus che prima erano impossibili da vedere, come il modo in cui pensiamo che le proteine nucleocapsidiche formino una struttura simile a una corda al suo interno", ha affermato un altro dei ricercatori, Ondřej Strnad. "L'approccio che abbiamo utilizzato per sviluppare il modello potrebbe guidare la ricerca biologica verso nuove e promettenti direzioni per combattere la diffusione di COVID-19, in quanto potrebbe aiutare gli scienziati a incorporare rapidamente le informazioni appena scoperte nel modello e quindi fornire una struttura aggiornata del virus".

Il team si augura che anche altri scienziati provenienti da diversi campi della biologia vorranno condividere informazioni e scambiare regole relative alle conformazioni delle proteine ​​per perfezionare il sistema di modellazione per la loro ricerca e rendere la loro rappresentazione 3D sempre più realistica e aggiornabile.