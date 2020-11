Ricercatori smentiscono credenza diffusa su come perdere peso

I ricercatori hanno condotto un esperimento in cui hanno monitorato il comportamento alimentare e gli indicatori di salute di 41 volontari in sovrappeso per 12 settimane.

I componenti di un gruppo hanno limitato i pasti a determinate ore della giornata, consumando l'80% del loro apporto calorico giornaliero prima delle 13. Il secondo gruppo ha mangiato a orari regolari, consumando la metà del fabbisogno energetico giornaliero dopo le 17.

Tutti i partecipanti di ciascun gruppo hanno consumato lo stesso cibo sano. Il peso e la pressione sanguigna venivano misurati quattro volte al giorno.

A seguito delle analisi si è scoperto che le persone in entrambi i gruppi hanno perso peso più o meno allo stesso modo. Lo stesso discorso valeva per le dinamiche della pressione.