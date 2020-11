L'efficacia del vaccino Sputnik V è del 92% secondo un'analisi ad interim

"L'efficacia del vaccino Sputnik V è del 92% (il calcolo si è basato sulla distribuzione di 20 casi confermati rilevati nel gruppo placebo e nel gruppo che ha ricevuto il vaccino)", afferma il rapporto.

Secondo lo stesso rapporto, "a partire dall'11 novembre, lo studio non ha rivelato alcun effetto avverso inaspettato".

Si sottolinea che il monitoraggio dei partecipanti allo studio continuerà per 6 mesi, dopodiché verrà prodotto un rapporto finale.

Commentando i risultati Mikhail Murashko, il Ministro della Salute della Federazione Russa, ha detto: "L'uso del vaccino e i risultati degli studi clinici dimostrano che è un mezzo efficace per fermare la diffusione dell'infezione da coronavirus, prevenire la morbilità, e questo è il modo più efficace per sconfiggere una pandemia".

All'inizio di agosto, il Ministero della Salute ha registrato il primo vaccino al mondo per la prevenzione del COVID-19, sviluppato dagli specialisti del Centro Gamaleya con il sostegno del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

Come sottolineato dagli specialisti, il farmaco prevede l'introduzione di due componenti del farmaco con un intervallo di tre settimane.

Il vaccino ha ricevuto tutte le approvazioni e ha superato con successo due fasi di ricerca su volontari di età compresa tra 18 e 60 anni, che alla fine hanno sviluppato una risposta immunitaria e anticorpi contro SARS-CoV-2.

Il vaccino Sputnik V

La Russia ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo, lo Sputnik V, sviluppato dal Centro Gamaleya l'11 agosto. Il vaccino è stato registrato dopo che due fasi di test di successo hanno dimostrato che era in grado di garantire l'immunità contro il virus in tutti i volontari coinvolti nei test. Attualmente, la Russia sta conducendo studi clinici post-registrazione del farmaco, coinvolgendo oltre 42mila persone in Russia e in tutto il mondo.

Il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, ha precedentemente rivelato che il fondo ha già ricevuto richieste da 27 Paesi per Sputnik V.