Rostec realizza un prototipo di aereo MS-21 con propulsori russi

Rostec ha completato la costruzione del primo prototipo di velivolo MS-21-310 con motori PD-14 russi, ha detto la società statale in un comunicato.

"Solo pochi Paesi al mondo sono in grado di creare equipaggiamenti per l'aviazione di questo livello. I prossimi test dell'MS-21 con motori di fabbricazione nazionale sono un evento di riferimento per il settore, una chiara conferma che l'industria aeronautica civile nazionale ha un futuro", le parole del direttore industriale del cluster dell'aviazione sono citate nel messaggio "Rostec" Anatoly Serdyukov.

In preparazione per il primo volo, gli specialisti controlleranno i sistemi dell'aereo, elaboreranno l'avvio a terra dei propulsori e testeranno i motori intorno all'aerodromo a varie velocità.

Rostec chiarisce che il 6 novembre l'aereo è stato trasferito dall'officina di assemblaggio finale alla divisione prove di volo dell'Irkutsk Aviation Plant, una filiale della PJSC Irkut Corporation.