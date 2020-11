Rompighiaccio nucleare russa Arktika entrerà in servizio ufficialmente questa settimana

"La rompighiaccio nucleare Arktika è ufficialmente entrata in servizio. La bandiera dello stato è stata issata il 21 ottobre.

Già alla fine di questa settimana, la rompighiaccio inizierà il suo primo viaggio attraverso la rotta del Mare del Nord", ha detto il direttore generale di Rosatom Alexey Likhachev nel suo discorso ai russi che lavorano nel settore nucleare.

La rompighiaccio nucleare lunga 173 metri del Progetto 22220, ha un sistema di propulsione a tre alberi con una capacità totale di 60 megawatt. Altre due rompighiaccio del progetto già entrate in produzione in serie, la Sibir e la Ural, entreranno in servizio a novembre 2020 e novembre 2021.

La rompighiaccio Arktika

Le rompighiaccio nucleari classe Arktika saranno in grado di fare strada alle flotte di navi mercantili in ​​condizioni artiche, rompendo fino a tre metri di ghiaccio accompagnando le navi che trasportano idrocarburi dalle penisole Yamal e Gydan e la piattaforma del Mare di Kara verso i mercati della regione Asia-Pacifico.