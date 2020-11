NASA: nella Via Lattea ci sono almeno 300 milioni esopianeti potenzialmente abitabili

Secondo gli esperti nella Via Lattea potrebbero nascondersi alcune centinaia di milioni di mondi potenzialmente colonizzabili dal genere umano.

L'insieme della Via Lattea potrebbe contenere almeno 300 milioni esopianeti potenzialmente abitabili. E' quanto emergeda una nuova analisi dei dati del telescopio spaziale Kepler della NASA.

I risultati di tale studio sono stati diffusi tramite un comunicato dall'agenzia spaziale americana oltre ad essere pubblicati sull'Astronomical Journal.

"Da quando gli astronomi hanno confermato la presenza di pianeti al di là del nostro sistema solare, chiamati esopianeti, l'umanità ha sempre voluto in quanti di essi sarebbero stati in grado di ospitarel a vita. Ora siamo sul punto di trovare una risposta. Circa la metàdelle stelle di temperatura simile al nostro sole potrebbero avere un pianeta roccioso capace di contenere dell'acqua allo stato liquido sulla propria superficie. La nostra galassia contiene almeno 300 milioni di mondi simili e potenzialmente abitabili", si legge nella nota per la stampa.

Come riferito da Steve Bryson, ricercatore presso l'Ames Research Center della California e autore principale dello studio, il telescopio Kepler negli anni passati aveva già permesso con il suo lavoro di capire che ci sarebbe potuto essere un buon numero di pianeti abitabili.

L'esopianeta più vicino si troverebbe ad una distanza pari a circa 20 anni luce dal nostro sistema solare. Gli esperti, tuttavia, nonostante i segnali positivi, mantengono tutta la prudenza del caso circa la possibile abitabilità di tali mondi:

"Vogliamo essere molto prudenti nel caso ci fossero delle sorprese sull'abiabilità", ha riferito al New York Times un altro degli autori dell'indagine, Ravi Kumar Kopparapu, ricercatore presso il Goddard Space Flight Center, il principale centro della NASA dedicato alla ricerca scientifica.