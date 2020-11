Smontati i miti più diffusi sul latte

Il quotidiano cinese Science and Technology Daily ha pubblicato un articolo che sfata le сonvinzioni più gettonate e popolari dei detrattori di questa bevanda.

Si può bere il latte a stomaco vuoto?

Sul web si possono trovare molte informazioni e materiali sui presunti danni del latte allo stomaco.

Tuttavia, l'autore dell'articolo assicura che il consumo di questa bevanda a stomaco vuoto è completamente sicuro. Inoltre, le proteine ​​del siero di latte hanno un effetto antibatterico e prevengono l'infiammazione della mucosa.

Quelli che non dovrebbero bere il latte a stomaco vuoto sono persone intolleranti al lattosio, poiché il suo consumo può esacerbare la sindrome e causare gonfiore allo stomaco e diarrea, si aggiunge nell'articolo.

E' sbagliato far bollire il latte?

Quando il latte viene riscaldato, si verifica la reazione di Maillard tra gli amminoacidi nelle proteine ​​e nel lattosio, ma il suo grado è minimo, osserva l'autore.

In generale, il latte acquistato al supermercato non ha bisogno di essere riscaldato ad alta temperatura, ma se i consumatori vogliono farlo bollire, non farà male al nostro organismo e al massimo perderà molti nutrienti.

Il latte fa male alla pelle?

Il più grande vantaggio di applicare il latte sul viso è l'effetto idratante e rinfrescante di un impacco umido freddo, che può restringere i capillari della pelle dopo l'esposizione al sole.

Tuttavia l'uso diretto del latte come maschera favorisce facilmente la crescita batterica, avverte l'autore dell'articolo.