Nutrizionista nomina i tre alimenti indispensabili per una dieta sana

"In una settimana dobbiamo assumere circa 100 grammi di proteine. Da dove le otteniamo non è così importante per noi. Le fonti di proteine sono: carne, pesce, latte, latticini, uova. Ecco le principali fonti di proteine. Dovrebbero essere nella nostra dieta tutto il tempo", ha detto il professore dell'Accademia Russa delle Scienze e direttore scientifico del Centro federale di ricerca per nutrizione, biotecnologia e sicurezza Viktor Tutelyanin una conferenza stampa, rispondendo a una domanda su quanta carne dovrebbe essere consumata a settimana.

L'esperto ha chiarito che quando si mangia carne nella forma di lavorati, come affettati, salsicce e wurstel, occorre rendersi conto che contengono fino al 30% di grassi.

