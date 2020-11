La Luna e l’asteroide perduto 1998 VF31 (101429)

Una associazione affascinante è stata ipotizzata da uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Icarus. Grazie alle osservazioni fatte con il Very Large Telescope in Cile, i ricercatori del team internazionale, tra cui quelli dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), hanno ipotizzato che l’asteroide (101429) 1998 VF31 potrebbe essere una “costola” della Luna distaccatasi in epoca remota, ovvero quando pianeti e satelliti erano ancora in formazione.

Attualmente l’asteroide troiano in questione orbita intorno al pianeta Marte, ma l’analisi della sua composizione lo vorrebbe molto simile alle caratteristiche della Luna.

Inizialmente le analisi dello spettro sono state confrontate soltanto con altri asteroidi troiani di Marte, ma non è stata trovata alcuna corrispondenza. La ricerca è stata così estesa per confrontare lo spettro di (101429) 1998 VF31 con altri corpi celesti del Sistema solare.

Da qui la sorprendente scoperta della corrispondenza spettrale tra l’asteroide troiano di Marte e la composizione spettrale della Luna.

Le ipotesi

Secondo lo studio l’appartenenza dell’asteroide alla Luna, in epoca molto remota, è solo una delle ipotesi.

Una seconda teorizzazzione prevede che l’asteroide ha subito in miliardi di anni una trasformazione che lo fa assomigliare alla Luna per l’esposizione alla radiazione solare. Il processo è chiamato space weathering.

Una terza ipotesi disegna uno scenario del tutto diverso e ipotizza che in realtà l’asteroide possa essersi originato da Marte stesso.