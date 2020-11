Un frutto per rafforzare l'immunità in tempo di pandemia di Covid

Un nutrizionista consultato da Sputnik parla dei benefici di questo superalimento che vi aiuterà a rafforzare la vostra immunità. Oltre ad essere molto nutriente e a buon prezzo, lo si può trovare in molti negozi o mercati.

In tempщ di pandemia è molto importante mantenere le nostre difese immunitarie ad alto livello, poiché è la nostra immunità che ci impedisce di essere infettati dal virus. È inoltre responsabile della guarigione dalla malattia nel caso il virus sia riuscito ad attaccare il nostro organismo.

Per rafforzare l'immunità e ridurre così il rischio di contrarre qualsiasi tipo di virus, è consigliabile includere l'avocado nella dieta quotidiana. È un super-alimento che contiene un mix di vitamine e acidi grassi necessari per il corretto funzionamento del sistema immunitario, afferma la consulente in medicina nutrizionale e ortomolecolare Marina Seringleko.

"È estremamente utile per il sistema immunitario. Contiene vitamina D, acidi grassi Omega e vitamina E. Le vitamine D ed E sono liposolubili e, grazie ai grassi dell'avocado stesso, vengono assorbite correttamente e rapidamente nel nostro organismo", dice.

Inoltre, l'avocado è una buona fonte di energia. Contiene acidi grassi essenziali che prolungano la longevità, rafforzano il sistema cardiovascolare e partecipano a quasi tutti i processi all'interno dell'organismo, compresi quelli ormonali.

L'esperta consiglia di consumare la frutta nella prima metà della giornata. Ha molte calorie che fanno passare la fame per molto tempo. Ci si può preparare un toast con l'avocado o aggiungerlo a frullati e insalate. Inoltre l'avocado può sostituire il burro nei panini.

La nutrizionista ha inoltre condiviso alcuni consigli su come scegliere un buon avocado al negozio.

"La cosa più importante quando si sceglie un avocado è vedere se ci sono macchie scure. Ciò significa che il processo ossidativo è già iniziato nel frutto stesso. Un avocado come questo non dovrebbe essere comprato, non dovrebbe nemmeno essere sullo scaffale", ha spiegato.

Inoltre, è necessario verificare dove cresce il peduncolo. Se quando lo si rimuove sotto c'è un colore giallo-verde, è un buon avocado. D'altra parte, se all'interno è tutto oscuro, non è consigliabile acquistare questo frutto.

L'esperta ha avvertito che se si soffre di problemi al fegato, è meglio cercare un'alternativa all'avocado o a qualsiasi altro alimento contenente grassi.