Russia invierà in orbita tre satelliti Gonets-M il 24 novembre

La Russia è pronta a mettere in orbita altri tre satelliti ad uso civile di tipo Gonets-M: il lancio che avverrà il 24 novembre, due giorni in anticipo rispetto a quanto previsto in precedenza.

A riferirlo al corrispondente di Sputnik è il portavoce della Gonets Satellite Systems:

"Il lancio di tre satelliti Gonets-M è programmato per il 24 di novembre", sono state le parole del funzionario.

Alla fine di settembre dal cosmodromo russo di Plesetsk era stato lanciato un razzo vettore Soyuz 2.1b con a bordo tre satelliti Gonets-M.

La messa in orbita di altri tre satelliti che era stata inizialmente programmata per il 16 novembre, per poi essere rimandata al 26 dello stesso mese.

Il satellite Gonets-M

Il Gonets-M è un sistema di satelliti per telecomunicazioni civili russo a orbita terrestre bassa. Attualmente la costellazione satellitare standard comprende 12 satelliti, tre per ciascun piano orbitale.