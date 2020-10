Scienziati americani individuano un nuovo sintomo atipico del COVID-19

I ricercatori del Massachusetts General Hospital, in collaborazione con l’International League of Dermatological Societies e l'American Academy of Dermatology, hanno scoperto che i pazienti COVID-19 possono sviluppare una particolare sintomatologia dermatologica.

Uno studio pubblicato sul sito web specializzato in informazione scientifica EurekAlert!, e rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, afferma che i soggetti affette da COVID-19 in alcuni casi possono sviluppare gonfiore ai piedi con arrossamenti e colorazioni violacee.

Gli scienziati hanno analizzato 1.000 casi di COVID-19 con varie manifestazioni cutanee nei pazienti. Di questi, 224 casi sospetti e 90 confermati di infezione da coronavirus, manifestavano tali sintomi in media da 12 giorni.

Tuttavia, i ricercatori hanno trovato diversi pazienti con sintomi cutenei che persistevano per un periodo più lungo.

I ricercatori hanno identificato anche sei casi di sintomi dermatologici ai piedi che duravano da almeno 60 giorni e altri due che persistevano da addirittura oltre 130 giorni.

Coronavirus: People who contract COVID may develop red and swollen toes which turn purple, say scientists https://t.co/rWdZ9Xc5P0 — SkyNews (@SkyNews) October 29, 2020

​Secondo la pubblicazione britannica, il registro dermatologico internazionale COVID-19 contiene anche informazioni sui pazienti con coronavirus a cui sono state diagnosticate manifestazioni cutanee alle gambe.

Circa la metà di questi pazienti ha avuto infiammazione ai piedi e circa il 16% di loro è stato ricoverato in ospedale.

Gli scienziati osservano in ogni caso che la medicina non ha ancora identificato un sottogruppo di pazienti con sintomi cutanei a lungo termine di questa malattia e non è noto il livello di correlazione diretto o indiretto con il coronavirus.

La dott.ssa Esther Freeman, dell'International COVID-19 Dermatology Registry, ha affermato: "Sembra che ci sia un certo sottogruppo di pazienti che, quando contrae il COVID, sviluppa un'infiammazione alle dita dei piedi, che le fa diventare rosse e gonfie, e poi alla fine diventano viola. Nella maggior parte dei casi, si risolve da solo e scompare. È relativamente lieve".