Centro di ricerca russo Vector avvia la produzione del vaccino EpiVacCorona contro COVID-19

"Vector ha avviato la produzione del vaccino", ha detto Popova in un forum sanitario.

Entro la fine dell'anno verrà prodotto un certo numero di dosi di EpiVacCorona, ha precisato il funzionario.

Ci sono 10 piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di vaccini contro COVID-19 a livello globale, ha detto il vice capo per il lavoro scientifico di Vector Elena Gavrilova in un forum sanitario.

"Usiamo sei piattaforme tecnologiche per sviluppare vaccini contro il nuovo coronavirus nel nostro centro", ha aggiunto.

La pandemia in Russia e il vaccino

La Russia ha registrato 16.550 casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, in calo dal record di ieri 17.347, portando il totale cumulativo a 1.547.774, ha detto oggi il centro di risposta al coronavirus del paese.

Ad agosto, la Russia è diventata il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus, soprannominato Sputnik V e sviluppato dall'istituto di ricerca Gamaleya. A metà ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il secondo vaccino, EpiVacCorona di Vector, era stato registrato.