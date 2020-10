Asteroide delle dimensioni del Big Ben in avvicinamento alla Terra, afferma la NASA

Signore e signori, non mettetevi troppo a vostro agio, perché il 2020 non è ancora finito... Come se non bastasse, un asteroide grande come il Big Ben sfreccerà oltre la Terra la prossima settimana, ha riferito il 'Daily Star' citando la NASA. Secondo l'agenzia spaziale, il corpo celeste chiamato 2020 TGI sta viaggiando verso il nostro pianeta all'enorme velocità di 13,6 chilometri all'ora. La NASA afferma che l'asteroide potrebbe avere una larghezza compresa tra 43 e 100 metri e sarà il più grande corpo celeste a sorpassare il nostro pianeta.

TGI 2020 appartiene alla categoria più pericolosa di asteroidi: la Apollo, cioè di quelli la cui orbita intersecherà quella del nostro pianeta. Ma la NASA afferma che oltrepasserà il nostro pianeta alla distanza di sicurezza di circa 11 milioni di chilometri.

A dicembre, invece, la Terra sarà visitata da un insolito asteroide chiamato 2020 SO, classificato come un oggetto "potenzialmente pericoloso". Uno dei massimi esperti della NASA, Paul Chodas, ha suggerito che il corpo celeste potrebbe in realtà essere costituito dai detriti di un razzo della NASA inviato sulla Luna nel 1966.